الامن العام يؤمن غدا عودة نازحين عبر المصنع والعبودية والقاع وعرسال

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية، اعتبارا من السادسة صباح غد الخميس، نقاط التجمع: – طرابلس: محلة المعرض.

– العبودية: ساحة المركز.

– النبطية : مركز كامل جابر الثقافي.

– صيدا: الملعب البلدي – الاولي.

– بيروت: المدينة الرياضية.

– برج حمود: الملعب البلدي .

– المصنع: ساحة المغادرة

– القاع: ساحة المغادرة

– عرسال: وادي حميد

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام