الامن العام يؤمن غدا عودة نازحين عبر المصنع والعبودية والقاع وعرسال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 16:21

الامن العام يؤمن غدا عودة نازحين عبر المصنع والعبودية والقاع وعرسال

منذ 11 mins 10 July، 2019
الامن العام
لبنان

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية، اعتبارا من السادسة صباح غد الخميس، نقاط التجمع: – طرابلس: محلة المعرض.
– العبودية: ساحة المركز.
– النبطية : مركز كامل جابر الثقافي.
– صيدا: الملعب البلدي – الاولي.
– بيروت: المدينة الرياضية.
– برج حمود: الملعب البلدي .
– المصنع: ساحة المغادرة
– القاع: ساحة المغادرة
– عرسال: وادي حميد

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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