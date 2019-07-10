إتحاد بلديات الضاحية يعطي مهلة عشرة أيام لحل مشكلة مطمر كوستابرافا

من على مدخل مطمر كوستابرافا أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية شويفات عن عشرة أيام فاصلة قبل التصعيد ومنع الشاحنات التي تنقل نفايات المناطق المجاورة من الدخول إلى المطمر..

وقال رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، ان كل الخطط المؤقتة التي اقرت تحولت الى خطط دائمة واصبحنا مخزنا لنفايات الضاحية وبعبدا وبيروت والشوف وعاليه وبكميات تزيد عن ما اقر في مجلس الوزراء. واشار الى الاستخدام التعسفي للمطمر وعدم الالتزام بالكميات المدخلة اليه وتاخير معمل العمروسية ومعمل التسبيخ وتاخير الحل النهائي واضاف: صبرنا على امل الوصول الى حل لكن ظهر لنا ان لا خطط واقعية ولا متابعة جدية.

واعلن انه حتى الوصول الى الحلول المنشودة فإننا باسم بلديات الضاحية واتحاد البلديات وبلدية الشويفات صاحبة الارض نعلن اننا سنعطي مهلة 10 ايام من اجل السعي للوصول لمعالجة الامور قبل اتخاذ قرار بايقاف ادخال الكميات الاضافية والعمل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكب الكوستابرافا.

المصدر: موقع المنار