الشيخ قبلان: العقوبات الاميركية على المقاومة هي اعتداء على كل اللبنانيين

أكد رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان ان “العقوبات الاميركية على المقاومة هي اعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها”.

واضاف الشيخ قبلان الاربعاء ان “هذه العقوبات تمس السيادة اللبنانية وتتحدى إرادة الشعب اللبناني في اختيار ممثليه، وتنافي القيم الديموقراطية من خلال فرض عقوبات على أعضاء في المجلس النيابي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى”.

وتابع الشيخ قبلان “ندعو الخزينة الاميركية الى التراجع عن قرارها لما يحمله من تبعات لا تخدم العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام