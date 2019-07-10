السفير البريطاني في واشنطن: الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي ان أمارس مهامي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 14:45
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة خاصة مع قناة المنار الجمعة عند الـ21:30 مساء بتوقيت بيروت
الرئيس نبيه بري: العقوبات الاميركية ضد نواب في البرلمان اللبناني هي اعتداء على كل لبنان
الرئيس بري: هل أصبحت الديمقراطية الاميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟
الرئيس بري: أتوجه الى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول
وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة وزير النازحين صالح الغريب يلتقي البطريرك الراعي في الديمان
الوزير الغريب: كان تشديد خلال اللقاء على ضرورة معالجة الأمور من خلال مؤسسات الدولة
الوزير صالح الغريب يلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي
الرئيس بري يدعو الى جلسة نيابية لمناقشة وإقرار الموازنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل
الرئيس الايراني يصف احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية بأنه عمل خاطئ وفي منتهى السخافة
الرئيس روحاني: العدو يسعى للإخلال بأمن المنطقة ولأجل ذلك اعتدى على حرمة أجوائنا فواجه ردّا حازما
روحاني للأوروبيين: لا داعي للقلق من إيران إنما عليكم أن تقلقوا من أميركا التي تنصلت من تعهداتها
روحاني: الاتفاق النووي الذي تم إضعافه اليوم لا يزال قادرا على جعل السياسة الخارجية الأميركية مهزوزة
روحاني: إذا طرحت أميركا موضوع التفاوض فإنها بالجزم تطرحه للخداع
روحاني: اذا اعتقدت اميركا ان التفاوض هو سبيل الحل فعليها التخلي عن الحظر والعودة الى التزاماتها
وزير الخارجية الإيراني: إحتجاز لندن للنفط الإيراني في جبل طارق هو خطوة بريطانية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية
ظريف: لا يمكن التفاوض تحت الضغط يجب وقف الضغوط والإرهاب الاقتصادي وبعد ذلك يمكن التحدث عن تنفيذ الاتفاق النووي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بدور فرنسا لخفض التوتر وتنفيذ الاتفاق النووي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لا ترمي الى التصعيد وافتعال المواجهة وأبواب الحوار مفتوحة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد لقائه الموفد الفرنسي يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد إيران
علي شمخاني: ننتقد تقاعس أوروبا عن تنفيذ تعهداتها وافتقارها للإرادة بمواجهة اجراءات واشنطن التخريبية
مستشار الرئيس الفرنسي يشيد بقدرة إيران على الصمود بوجه الضغوط وتجاوزها مختلف أشكال الحظر طيلة الاربعين عاما الماضية
مستشار الرئيس الفرنسي: نسعى الى مبادرة مشتركة لتحقيق هدنة في الحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران
الخارجية البريطانية: إستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن
السفير البريطاني في واشنطن: الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي أن امارس مهامي
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية
إستشهاد 7 أطفال بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي قي قرية دبلان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
شهيدان وجريحان بسقوط قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها الجماعات المسلحة
شرطة الاحتلال تخلي عائلة فلسطينية من منزلها في القدس المحتلة لتسليمه لمستوطنين صهاينة
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب قطاع غزة
الخارجية التركية: سنواصل أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية رغم تحذيرات اليونان والاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الروسي: الأمن الأوروبي الأطلسي يشهد حالة من الأزمة وهذا ناجم عن أنشطة الناتو واقتراب بنيته من حدود روسيا
السفير البريطاني في واشنطن: الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي ان أمارس مهامي
منذ 36 mins
10 July، 2019
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