أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.

وقال أردوغان الأربعاء “بالطبع سيكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك، هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا”، وتابع “هذا هو سبب استثمارنا في شراء هذه الأسلحة”.

وأشار أردوغان إلى أنه “اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ إس-400”.

وذكر أردوغان أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة G20 مؤخرا بأن قضية إس-400 ناجمة عن أخطاء ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات باتريوت للدفاع الجوي”.

المصدر: روسيا اليوم