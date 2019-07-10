ريابكوف وهيل يناقشان القضايا الثنائية والاوضاع العامة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه “خلال المشاورات مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيتم التركيز من قبل الطرفين على القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية”.

وقال ريابكوف الاربعاء “هذا هو أول اتصال يكون بهذه الصيغة. لن نتطرق إلى مسألة الحد من التسلح، هناك تنسيق منفصل لذلك سيتم هنا بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية”، وتابع “لدينا اتصالات في العديد من المجالات”.

هذا ويجتمع ريابكوف وهيل، اليوم الأربعاء، في هلسنكي للتحضير لإطلاق حوار سياسي استراتيجي واسع، وسيعقد اجتماع منفصل حول الاستقرار الاستراتيجي بين ريابكوف ووكيلة الخارجية الأميركية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و 18 تموز/يوليو الحالي.

المصدر: سبوتنيك