مستشار ماكرون في طهران والتقى شمخاني: نرغب باستمرار التعاون مع ايران

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني مستشار الرئيس الفرنسي “ايمانويل بون”، اليوم الاربعاء.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن شمخاني انتقد خلال اللقاء، تقاعس الدول الاوروبية في تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي والافتقار للإرادة الكافية لمواجهة الاجراءات التخريبية الامريكية في هذا الاتفاق .

واعتبر شمخاني تنفيذ خطة تقليص التعهدات النووية تدريجياً “استراتيجية ايرانية غير قابلة للتغيير” ونوه إلى أن سياسة الضغط القصوى من قبل أمريكا هي استراتيجية مهزومة.

وأكد شمخاني ان أمريكا اليوم ترتهن استقلال أوروبا وينبغي على دول الاتحاد الاوروبي الدفاع عن هويتها واستقلالها امام الاحادية الامريكية.

بدوره نوه مستشار الرئيس الفرنسي خلال هذا اللقاء، إلى أنه لم يأت إلى ايران كوسيط وليس حاملاً أي رسالة من قبل أمريكا لطهران. واشار إلى أن مكانة ايران خلال الاعوام العشرين الماضية في المعادلات الاقليمية والدولية كانت كبيرة وملحوظة مشيدا بقدرتها على تخطي الحظر.

وأوضح مستشار الرئيس الفرنسي أن ماكرون يسعى الى التوصل الى مبادرات مشتركة من اجل وقف الحرب الاقتصادية الامريكية على ايران ويعتقد بأن هذا الاجراء من شأنه ان يخفض من التوترات المتزايدة في المنطقة.

واكد أنه بالنظر إلى دور وتأثير ايران الذي لا ينكر في المنطقة فإن باريس ترغب في استمرار المباحثات والتعاون مع طهران لادارة الازمات الراهنة في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

المصدر: وكالة تسنيم