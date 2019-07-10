المستشار الرئاسي الفرنسي يعلن ان رئيس بلاده يسعى الى مبادرات مشتركة لايجاد هدنة في الحرب الاقتصادية الاميركية ضد ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 13:11

المستشار الرئاسي الفرنسي يعلن ان رئيس بلاده يسعى الى مبادرات مشتركة لايجاد هدنة في الحرب الاقتصادية الاميركية ضد ايران

منذ 9 mins 10 July، 2019
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