إقفال محال لسوريين ومحاضر ضبط في حق مخالفين في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 13:11

إقفال محال لسوريين ومحاضر ضبط في حق مخالفين في طرابلس

منذ 23 mins 10 July، 2019
قوى الامن الداخلي
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ، أن فريقا من وزارة العمل برئاسة رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد وعضوية مفتشين من الوزارة ومفتشين من الضمان وبمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي، قام بحملة دهم وتفتيش على المؤسسات في منطقة الملولة – التبانة في طرابلس، التي يشغلها أصحاب عمل أجانب غير حائزين على اجازات عمل، واجراء وعمال أجانب يعملون في مؤسسات لبنانية غير حائزين على اجازة عمل، وعمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي. وأجرى الفريق محاضر ضبط ومخالفات عدة في حق المخالفين. كما قرر اقفال مؤسسات لأصحاب عمل سوريين غير حائزين على اجازة عمل ولم يستوفوا الشروط القانونية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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