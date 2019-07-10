بوينغ تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات مع انخفاض تسليماتها بـ 37% في النصف الأول 2019

تتجه شركة Boeing الأميركية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت عن انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37% إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعاً 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة.

وجاءت تسليمات طائرات Boeing أقل من تلك التي سلمتها Airbus، والتي قالت اليوم إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28% على أساس سنوي.

وتشير الأرقام إلى أن من المرجح أن يقل عدد الطائرات التي تسلمها Boeing في العام بأكمله عن تلك التي تسلمها منافستها الأوروبية للمرة الأولى في ثماني سنوات.

المصدر: cnbcarabia