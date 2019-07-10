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July 10 2019 - 13:11

ارتفاع اسعار المحروقات كافة

منذ 48 mins 10 July، 2019
اسعار المحروقات في لبنان
لبنان

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة لبنانية، و سعر صفيحة الديزل اويل 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزير الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

–  بنزين 98 اوكتان 25900 ليرة لبنانية.

–  بنزين 95 اوكتان 25300 ليرة لبنانية.

–  ديزل اويل للمركبات 17300 ليرة لبنانية.

–  قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13000  ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 64,16 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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