رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: شرط الخروج من ازمة التوتر بين ايران واميركا هو الغاء اجراءات الحظر المعادية لايران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 13:11

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: شرط الخروج من ازمة التوتر بين ايران واميركا هو الغاء اجراءات الحظر المعادية لايران

منذ 54 mins 10 July، 2019
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