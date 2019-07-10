الرئيس روحاني: اذا قامت اميركا بطرح موضوع التفاوض فانها بالجزم تطرحه للخداع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 11:33

الرئيس روحاني: اذا قامت اميركا بطرح موضوع التفاوض فانها بالجزم تطرحه للخداع

منذ 12 mins 10 July، 2019
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