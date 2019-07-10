الرئيس روحاني: الاتفاق النووي الذي تم اضعافه اليوم لا زال يمتلك القدرة على ان يجعل السياسة الخارجية الاميركية مهزوزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 11:34
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الرئيس روحاني: الاتفاق النووي الذي تم اضعافه اليوم لا زال يمتلك القدرة على ان يجعل السياسة الخارجية الاميركية مهزوزة
منذ 16 mins
10 July، 2019
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