الرئيس روحاني: الاتفاق النووي الذي تم اضعافه اليوم لا زال يمتلك القدرة على ان يجعل السياسة الخارجية الاميركية مهزوزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 10 2019 - 11:34

الرئيس روحاني: الاتفاق النووي الذي تم اضعافه اليوم لا زال يمتلك القدرة على ان يجعل السياسة الخارجية الاميركية مهزوزة

منذ 16 mins 10 July، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة