الرئيس روحاني مخاطبا الاوروبيين: امهلناكم 14 شهرا ثم منحناكم شهرين آخرين واجراءات ايران صحيحة تماما وفي اطار القانون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 10 2019 - 11:34

الرئيس روحاني مخاطبا الاوروبيين: امهلناكم 14 شهرا ثم منحناكم شهرين آخرين واجراءات ايران صحيحة تماما وفي اطار القانون

منذ 16 mins 10 July، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة