قوى الأمن: ضبط 1001 مخالفة سرعة زائدة أمس طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 09:54

قوى الأمن: ضبط 1001 مخالفة سرعة زائدة أمس طريق الرادار

منذ 31 mins 10 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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