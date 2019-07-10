ارتفاع سعر البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 09:54

ارتفاع سعر البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 10 July، 2019
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