ارتفاع سعر البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 09:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة خاصة مع قناة المنار الجمعة عند الـ21:30 مساء بتوقيت بيروت
لبنان: اللواء عباس ابراهيم يزور الرئيس ميشال عون لإطلاعه على مستجدات مهمته المتعلقة بأحداث الجبل
مراسلة المنار: الوزير السابق غطاس خوري حمل رسالة شفهية إلى عون من الحريري بشأن الاتصالات المرتبطة بحادثة قبرشمون
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نمتلك مخزوناً استراتيجياً من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة
سريع: ما يتعرض له شعبنا اليمني هو جزء من المؤامرة على أمتنا بأكملها ونحن اليوم في خط المواجهة المتقدم مع أعداء الأمة
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يزور واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين ومناقشة الأوضاع في اليمن
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بدور فرنسا لخفض التوتر وتنفيذ الاتفاق النووي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لا ترمي الى التصعيد وافتعال المواجهة وأبواب الحوار مفتوحة
وزير الخارجية الروسي: إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم لم تنتهك التزاماتها أمام وكالة الطاقة الذرية
لافروف: مفارقة غريبة بأن واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي تمنع الدول من تطبيقه وتوجه أصابع الاتهام إلى إيران
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية
إستشهاد 7 أطفال بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي قي قرية دبلان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: الحشد سيعود لصحراء الجزيرة بـ "عمليات كبرى" بعد موافقة رئيس الحكومة
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب قطاع غزة
الرئاسة الروسية: عمليات تسليم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس – 400" إلى تركيا تجري في الوقت المحدد
الخارجية السودانية تتهم جهات لم تسمها بالوقوف وراء اتهام السلطات بتجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة
الإتحاد الأوروبي يعلن أن وزير الخارجية الفنلندي سيزور السودان بالنيابة عن الإتحاد لبحث تطورات الأوضاع في البلاد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"
ارتفاع سعر البنزين بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
10 July، 2019
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