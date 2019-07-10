احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و26 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 08:12

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و26 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 13 mins 10 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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