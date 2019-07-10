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July 10 2019 - 04:37

إصابة 46 شخصا في تسرب للغاز بكندا

منذ 2 ساعة 10 July، 2019
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أخبار دولية - كندا

أعلنت سلطات مدينة “وينيبيغ” الكندية، أن تسربا لغاز أول أكسيد الكربون داخل فندق صغير في المدينة بإقليم مانيتوبا، تسبب في نقل 46 شخصا إلى المستشفى 15 منهم في حالة حرجة.

وأضافت السلطات على “تويتر”، أنها أجلت العاملين والنزلاء من فندق “سوبر 8” عقب تلقي إدارة الإطفاء بلاغا بالحادث.

وقال مدير الإطفاء والإسعاف في “وينيبيغ” جون لين في مؤتمر صحفي: “يسعدني أن أقول إنه لم يكن أي من المصابين في حاجة للإنعاش، رغم أن مستويات أول أكسيد الكربون التي استنشقوها كانت من الفئة الخطيرة”.

وأضاف لين، أن “30 سيارة إطفاء وإسعاف وصلت إلى موقع الحادث”.

من جهتها، أكدت شركة إمداد الغاز “مانيتوبا هيدرو” على “تويتر”، أنها قطعت إمدادات الغاز عن الفندق الصغير وبدأت في تهوية المبنى.

المصدر: وكالة رويترز

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