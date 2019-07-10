ملياردير أمريكي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020

أعلن الملياردير والمستثمر الأمريكي توم ستاير نيته السعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب ستاير عبر “تويتر” اليوم الثلاثاء: “هذا صحيح سأترشح للرئاسة”.

وشدد ستاير في فيديو انتخابي منشور على “تويتر”، على ضرورة التخلص مما وصفه بتحكم الشركات التجارية والمالية العالمية الكبرى بالنظام السياسي في الولايات المتحدة، قائلا: “أعتقد أن الناس يؤمنون بأن النظام تركهم، والشركات العالمية اشترت الديمقراطية، والسياسيين لا يهتمون بهم ولا بمصالحهم ولا يحترمونهم، بل يعملون لخدمة مصالح هؤلاء الذين يستفدون من النظام بطرق احتيالية”، مشيرا إلى أن همهم الوحيد هو “جني الأموال” على حساب المواطنين والبيئة.

وأضاف أن فريقه ينشط “من أجل جعل الديمقراطية تعمل من خلال إعادة القرار إلى أيدي الناس”.

ويعد ستاير البالغ 62 عاما من العمر أبرز الداعين لعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وعزز ستاير موقعه في الحزب الديمقراطي الأمريكي، في السنوات الأخيرة كونه أكبر مانحي الحزب.

والعام الماضي، تمكن ستاير من حشد أكثر من 8 ملايين ناخب في البلاد لدعم حملة Need to Impeach التي أطلقها ودعت إلى طرد ترامب من البيت الأبيض. كما يعرف ستاير باهتمامه الكبير بحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ويمول أنشطة منظمة NextGen America.

وانضم ستاير إلى المرشحين للرئاسة الأمريكية التي تجاوز عددهم حتى الآن 20 مترشحا.

المصدر: وكالات