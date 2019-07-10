المجلس العسكري السوداني: اكتمال وثيقة الاتفاق مع المعارضة وتسليمها غدا للطرفين تمهيدا لتوقيعها

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى “الحرية والتغيير”، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة للطرفين غدا الأربعاء تمهيدا للتوقيع عليها.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي في ختام الاجتماع الأول للجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي مع ممثلي قوى “إعلان الحرية والتغيير”، إن “اللقاء يأتي في إطار المشاورات المتصلة بمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة التي توصل إليها الطرفان”، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

وأكد كباشي اكتمال الوثيقة التي سيتم تسليمها في العاشرة من صباح الغد للطرفين تمهيدا للتوقيع النهائي عليها في احتفال وطني كبير.

من جهته، هنأ إبراهيم الأمين العضو في لجنة “قوى الحرية والتغيير” للتفاوض مع المجلس العسكري الشعب السوداني بالاتفاق، واعتبره “مرحلة مفصلية للانتقال من فترة المظالم والمفاسد لمرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأكد الأمين “استنفار كافة الطاقات خلال المرحلة القادمة للعمل من أجل الوطن دون إقصاء لأحد ومن أجل أن يتبوأ السودان مكانه الطبيعي إقليميا ودوليا”.

وعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي مع قوى “إعلان الحرية والتغيير” بحضور رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

المصدر: وكالات