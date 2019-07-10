أردوغان ينتقد التخلّف الأوروبي عن دعم تركيا في قضية اللاجئين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تخلّف الأوروبيين عن دعم تركيا ومساندتها في مواجهة تدفق اللاجئين، مؤكدا أن أنقرة أنفقت 37 مليار دولار على اللاجئين السوريين.

وقال أردوغان في قمة “عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا” المنعقدة في العاصمة البوسنية سراييفو، إن “الدول الأوروبية لا تستطيع التفاهم في ما بينها لتقاسم عشرات اللاجئين، بينما تحتضن تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ”، لافتا إلى أن “تركيا أنفقت على اللاجئين السوريين المقيمين داخل أراضيها أكثر من 37 مليار دولار، وساهمت في تخفيض الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بنسبة 99 بالمئة، من خلال التدابير التي اتخذتها”.

وشدد أردوغان على أن تركيا ساهمت بشكل كبير في تحقيق أمن أوروبا ومنطقة البلقان، لكنها “لم تحظ بالدعم المطلوب من أصدقائها الأوروبيين”، وأن “الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تتسلم سوى 2.5 مليار منها”.

واعتبر أردوغان أن “سياسات التوسع الأوروبية باتت أسيرة حفنة من الشعبويين، وباتت التيارات المتطرفة تتعاظم في أنحاء القارة الأوروبية وتهدد السلام الداخلي في أوروبا”، معتبرا أن القرار الذي سيصدر بشأن محادثات انضمام ألبانيا وشمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيؤثر على مستقبل المنطقة برمتها.

وعقدت قمة “عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا” (SEECP) أول مرة عام 1996، بهدف تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين بلدان المنطقة، وتوسيع أبعاد المؤسسات الديمقراطية والعدالة ومكافحة الأنشطة غير القانونية والإنسانية.

ويضم هذا التجمع إضافة إلى تركيا كلا من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وصربيا واليونان.

المصدر: وكالة الاناضول