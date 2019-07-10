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July 10 2019 - 00:54

الداخلية الفلسطينية تنفّذ مناورة طارئة تحاكي تهديدا أمنيا في غزة

منذ 2 ساعة 9 July، 2019
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عربي وإقليمي - فلسطين

نفذّت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ في قطاع غزة.

وأوضّح الناطق باسم الداخلية، في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية.

على الصعيد ذاته، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، أن وزارة الداخلية بغزة، أبلغتهم بإغلاق بحر القطاع بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وأوضح عياش، في تصريحات صحفية، أن الوزارة أبلغتهم مساء الثلاثاء، بإغلاق البحر بشكل كامل على طول ساحل القطاع مساء اليوم، وحتى إشعار آخر.

وأهاب بجميع الصيادين للالتزام بالقرار، حتى لا يكونوا تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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