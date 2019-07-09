الحريري: لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه لن يدعو إلى “عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع”، وقال: “خليهم يروقوا على الناس وعلى البلد”.

كلام الرئيس الحريري جاء ردا على سؤال صحافي، عقب رعايته مساء اليوم في السراي الحكومي توقيع مذكرة عقد تأهيل وصيانة وتجهيز وتشغيل وإدارة وتدريب للمعهد الفني الفندقي في منطقة الميناء – مدينة طرابلس، لمدة 15 سنة، وذلك بين الدولة اللبنانية – وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالوزير أكرم شهيب و”شركة “استثمار الشمال ش.م.ل.” ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار الأشقر.

واضاف:”كلي تفاؤل، رغم كل ما ترونه من جو غير متفائل، لكني أرى أنها غيمة وتمر، ككثير من الغيوم التي تمر فوقنا. لسوء الحظ، هناك أمور حياتية واقتصادية وإنسانية علينا أن نعالجها، فيما نحن نضيع الوقت على أمور سياسية. علينا أن نحيد السياسة عن مصلحة المواطن، وأن نركز على احتياجات هذا المواطن اللبناني، الذي قد يصاب ببعض الإحباط نتيجة هذا المشهد الذي يراه اليوم، لكني أقول له إن هذا ما يريده البعض، أن يحبط المواطن، لكن اللبناني بطبعه عنيد، وإن شاء الله سنكمل هذا المشوار معا، وإلى العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام