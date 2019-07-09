اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في صعدة في مديرية #منبه الحدودية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 22:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة خاصة مع قناة المنار الجمعة عند الـ21:30 مساء بتوقيت بيروت
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العميد يحيى سريع: تسمية منظومة "قدس" تأكيد على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأقصى والقدس الشريف
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وزير الخارجية الروسي: إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم لم تنتهك التزاماتها أمام وكالة الطاقة الذرية
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وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم تجاه استكمال إيران لأنشطتها النووية
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: الحشد سيعود لصحراء الجزيرة بـ "عمليات كبرى" بعد موافقة رئيس الحكومة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي: لم نعد نعطي لأمريكا دوراً لأنها مزقت هويتنا الفلسطينية
الرئاسة الروسية: عمليات تسليم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس – 400" إلى تركيا تجري في الوقت المحدد
القضاء التركي يأمر بالقبض على 176 عسكرياً للاشتباه بصلتهم بشبكة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب
محكمة أوروبية تقضي بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض صلاح الدين دميرتاش بعد إدانته بسبب تصريحات تلفزيونية
مقتل جنديين تركيين وإصابة ثالث خلال عملية لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني اثر غارات جوية على مناطق في شمال العراق
الخارجية السودانية تتهم جهات لم تسمها بالوقوف وراء اتهام السلطات بتجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة
الإتحاد الأوروبي يعلن أن وزير الخارجية الفنلندي سيزور السودان بالنيابة عن الإتحاد لبحث تطورات الأوضاع في البلاد
مئات الطلاب والأساتذة يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ "تغيير النظام" وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"
اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في صعدة في مديرية #منبه الحدودية (المسيرة)
منذ 38 mins
9 July، 2019
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