اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في صعدة في مديرية #منبه الحدودية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 22:48

اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في صعدة في مديرية #منبه الحدودية (المسيرة)

منذ 38 mins 9 July، 2019
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