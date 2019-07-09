سفارة اليابان: تقديم 450 الف دولار لدعم أنشطة إزالة الألغام في قضاء بنت جبيل

أعلنت سفارة اليابان في لبنان أنه “كجزء من دعمها المستمر لأمن لبنان واستقراره، قدمت حكومة اليابان منحة بقيمة 450 الف دولار إلى منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA، من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري، لدعم أنشطة إزالة الألغام في قرية رميش، في قضاء بنت جبيل”.

وأشارت السفارة في بيان لها الثلاثاء الى أنه “بمناسبة انجاز المشروع، نظمت الNPA احتفالا حضره المستشار في السفارة يوشيتاكي ناراوكا، تم خلاله تسليم الأراضي الملوثة سابقا إلى أصحابها، بعد العمليات الناجحة لإزالة الألغام”، وتابعت “ساعدت المنحة اليابانية في توفير معدات متطورة لإزالة الألغام إلى NPA وفي تأمين الدعم المادي لفريق مكافحة الألغام”، واضافت “يكمن هدف المشروع الرئيسي في الحد من الخسائر البشرية والحوادث الناجمة عن الألغام والمتفجرات، وبالتالي إعادة الاستقرار إلى المنطقة”.

ولفت البيان الى أن “اليابان كانت وما تزال داعمة لعمليات إزالة الألغام في لبنان منذ عام 2001″، وتابع “في السنوات الأربع الماضية، قدمت الحكومة اليابانية أكثر من 5 ملايين دولار أميركي للمنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية العاملة في مجال نزع الألغام والذخائر العنقودية في جميع أنحاء لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام