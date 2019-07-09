جريصاتي: المحميات الطائفية والمناطقية والوظائفية تتناقض مع مشروع الدولة

رأى “تكتل لبنان القوي” بعد اجتماعه الأسبوعي أن “من يعمل لشعبه وليس لشعبيته هو المسؤول والجدير بالمسؤولية”.

وقال الوزير سليم جريصاتي بعد الاجتماع إن “تواصل رئيس التكتل وزير الخاريجة والمعتربين جبران باسيل، مع رئيس الحكومة سعد الحريري، قائم ومستمر لان حكم الاقوياء والتسوية الكبرى أمانة في أعناقنا معا”.

وتابع جريصاتي “بكائيات بعض وزراء الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد، ولم تمنع ولن تمنع أن تكون للدولة الكلمة الفصل”، واضاف “نشد على ايادي المخلصين لكي نكون جميعا في صف واحد ومخلص للازمة الاقتصادية التي نعاني منها”، واشار الى ان “مسألة المجلس العدلي تعود الى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة توصيفا للحدث الأمني الدامي والخطر بتعريض حياة وزير للخطر وتعريض الأمن للخطر”.

واعتبر حريصاتي ان “ما يسمى خصوصيات المناطق ذابت في التمثيل النسبي والمحميات الطائفية والمناطقية والوظائفية تتناقض مع مشروع الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام