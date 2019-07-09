نتانياهو يحذر ايران : طائراتنا قادرة على الوصول اليكم

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ايران اليوم الثلاثاء بأن الطائرات الحربية الاسرائيلية من نوع “اف-35” قادرة على الوصول الى أي مكان في الشرق اوسط بما فيها ايران، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وجاء كلام نتانياهو الذي يشغل ايضا منصب وزير الحرب خلال تفقده لقاعدة جوية لسلاح الجو في نيفاتيم في جنوب “اسرائيل” الثلاثاء، حيث توجد الطائرات الحربية الأميركية الصنع “اف-35 “.

وقال نتانياهو في كلمته وهو يقف أمام سرب من طائرات “أف 35”. “لقد هددت إيران في الاونة الاخيرة بتدمير “دولة إسرائيل”،لكن يتوجب عليها أن تعرف أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، وإلى إيران ايضا.. وبكل تأكيد إلى سوريا”.

المصدر: ا ف ب