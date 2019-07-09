وفد من “الوطني الحر” زار مقر “الوفاء للمقاومة” للبحث في ملف النازحين السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 18:18

وفد من “الوطني الحر” زار مقر “الوفاء للمقاومة” للبحث في ملف النازحين السوريين

منذ 5 mins 9 July، 2019
وفد من الوطني الحر في مقر الوفاء للمقاومة
لبنان

زار وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في “التيار الوطني الحر” برئاسة منسق اللجنة نقولا الشدراوي الثلاثاء مقر كتلة “الوفاء للمقاومة” في حارة حريك، وعقد لقاء مع مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول العمل البلدي المركزي في الحزب سلطان اسعد.

وعرض المجتمعون لأوضاع النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى سوريا، وتفعيل دور البلديات في ضبط عمل النازحين ضمن نطاق بلدياتهم، وشددوا على ضرورة “التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإضفاء الجدية في موضوع العودة الآمنة للسوريين الى بلادهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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