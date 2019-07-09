مصرع شخص في شمال إسبانيا جراء سيول وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة

عثر الثلاثاء في شمال إسبانيا على جثة شخص قضى جراء سيول وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة أدت إلى إقفال طرقات وعطلت حركة القطارات،بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت السلطات المحلية أن سيولا وفيضانات سببتها الأمطار الغزيرة التي تساقطت ليل الإثنين جرفت سيارة الضحية الذي عثر عمال الإنقاذ على جثته فجر الثلاثاء في مدينة إيسبروغي في منطقة نافارا.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإسبانية سيارات جرفتها المياه ومكدسة فوق بعضها البعض،وقال هيسوس أريسوبييتا رئيس بلدية تافيا إحدى المناطق الأكثر تضررا إن تساقط الأمطار كان مفاجئا وكثيفا للغاية.

المصدر: ا ف ب