لبنان: جريح بطعنات سكين في رومين الجنوبية

عثر الثلاثاء على المواطن موسى محمد حمود (ابو ماجد 70 عاما) من بلدة حومين الفوقا عند مفترق بلدة رومين – دير الزهراني، مضرجا بدمائه، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “حمود، وهو صاحب محل لبيع الادوات الصحية، هاجمه احد الموظفين لديه ويدعى ن.ع.ف (17 عاما) بسكين واقدم على طعنه وفر بسيارة الى جهة مجهولة”، وتابعت ان “دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من توقيفه لاحقا”.

وذكرت الوكالة ان “دورية من مخفر درك النبطية حضرت الى المكان وفتحت تحقيقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام