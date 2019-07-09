أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات في العاصمة الأميركية

هطلت أمطار غزيرة امس الاثنين على العاصمة الأميركية واشنطن والمنطقة المحيطة بها متسببة بفيضانات وانقطاع للكهرباء وبعض الطرقات.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرا من الفيضانات المفاجئة عقب بدء العاصفة وغرق الطرقات بالمياه، ما أدى إلى انقطاع العديد من الطرقات الرئيسية،وتضررت كذلك المطارات وشبكات سكك الحديد.

وبلغ مستوى هطول الأمطار في مطار رونالد ريغان في العاصمة الأميركية 83 مليمترا خلال ساعة واحدة فقط. بحسب ما أوضحت دائرة الأرصاد في تغريدة.

وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزة المحلية ونشرت على مواقع التواصل سيارات غارقة بالمياه على الطرقات المحيطة بمعالم رئيسية بالمدينة مثل نصب واشنطن التذكاري.

المصدر: ا ف ب