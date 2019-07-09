بو صعب زار المديرية العامة للإدارة بالجيش اللبناني ووعد بتقديم كل الدعم

زار وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية الياس بو صعب الثلاثاء مقر المديرية العامة للإدارة بالجيش اللبناني، حيث التقى مديرها العام اللواء الركن مالك شمص وضباط المديرية.

وقدم شمص لابو صعب إيجازا عن طبيعة عمل المديرية وعن الأقسام التابعة لها والمهمَّات الموكلة إليها، ومنها “العمل على توفير مختلف حاجات مؤسَّسات وزارة الدفاع الوطني والخدمات اللازمة لها ومراقبة استعمال الأموال فيها، مع مراعاة التعليمات الصادرة عن وزير الدفاع الوطني”.

واطلع بو صعب على التحديات التي تواججها المديرية وما يعوق عملها، ووعد بتقديم كل الدعم بما يسهل مهماتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام