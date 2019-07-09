إيطاليا تغلق مركزا لاستقبال اللاجئين في صقلية

تغلق السلطات الإيطالية الثلاثاء مركز كارا دي مينيو لاستقبال اللاجئين في صقلية الذي كان يوما أكبر مركز يضم مهاجرين في أوروبا، وذلك بحضور أكبر معارضيه وزير الداخلية اليميني المتطرّف ماتيو سالفيني.

وقال سالفيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الاسبوع الفائت مع نقل أخر سكان المركز لمركز اخر في كالابريا “تم الوفاء بالعهد”.

وبات هذا المركز، وهو مجمع سكنيّ سابق للقوات الأميركية يشبه بلدة أميركية مصغرة، في حراسة عناصر الجيش الإيطالي الذي يمنعون الدخول إليه.

وفي ذروته في العام 2014، استضاف المركز أكثر من 4100 شخص. لكنّ عدد سكانه تراجع في شكل مُطّرد.

المصدر: أ ف ب