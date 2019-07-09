وفد من بلدية مشهد زار اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبلدية بنت جبيل

زار وفد من بلدية مدينة مشهد الإيرانية الاثنين اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبلدية بنت جبيل.

بعد احتفال الاستقبال في قاعة مركز الاتحاد، استمع الوفد من رئيس الاتحاد عطاالله شعيتو ورئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي وعدد من رؤساء البلديات الى المشاريع الإنمائية والاجتماعية والبيئية التي أنجزها الاتحاد والبلديات، وإلى خطط النهوض التنموية على كل الصعد والمجالات التي تأتي في إطار العمل البلدي.

ثم قام الوفد بجولة برفقة جمعية العمل البلدي ورؤساء بلديات شملت مركز الطوارئ والدفاع المدني في برعشيت، مركز الارشاد الزراعي في الطيري، المجمع الرياضي والملعب البلدي وحديقة الشهداء في بنت جبيل.

واختتمت الزيارة بحديقة مارون الراس، واطلع الوفد خلالها على تفاصيل العمل والخطط المنفذة، وأبدى إعجابه بسير العمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام