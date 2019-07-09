العميد سريع: منظومة قدس الصاروخية الجديدة هي عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 15:40

العميد سريع: منظومة قدس الصاروخية الجديدة هي عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية

منذ 21 mins 9 July، 2019
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