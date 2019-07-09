العميد سريع: يمكن أن تنفجر طائرة صماد 3 الهجومية من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 15:40

العميد سريع: يمكن أن تنفجر طائرة صماد 3 الهجومية من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات

منذ 22 mins 9 July، 2019
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