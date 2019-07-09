المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يكشف تفاصيل جديدة حول الصناعات العسكرية: سلاح الجو المسير أثبت فاعليته بمعركة الصمود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 15:41

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يكشف تفاصيل جديدة حول الصناعات العسكرية: سلاح الجو المسير أثبت فاعليته بمعركة الصمود

منذ 24 mins 9 July، 2019
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