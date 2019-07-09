سلسلة لقاءات للحريري بحثت الاوضاع العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا الاثنين في السراي الحكومي الاوضاع المالية الاقتصادية والنقدية التي نعيشها ودقتها ودقة المرحلة التي نمر بها.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير العمل كميل ابو سليمان والنائب جورج عدوان الذي قال بعد الاجتماع: “تناولنا ضرورة ان يكون هناك كالعادة تنسيق دقيق حول كل هذه الاوضاع، لاننا لسنا في وضع طبيعي، فالأمر يتطلب معالجات ومقاربات وخطوات يجب القيام بها”.

كما استقبل الحريري وزير المهجرين غسان عطا الله وتناول اللقاء خطة المهجرين وشؤون الوزراة.

من جهة ثانية، ترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة تزويد الاجهزة الامنية والعسكرية بحركة الاتصالات، حضرها كل من وزيرة الداخلية، وزير الدفاع الياس بو صعب، وزير الاتصالات محمد شقير ووزير العدل البرت سرحان وممثلون عن الاجهزة الامنية والعسكرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام