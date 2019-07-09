الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالة خاصة على المنار الجمعة عند الـ9.30 مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 15:41
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة خاصة مع المنار الجمعة عند الـ21:30 مساء
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اللواء باقري: إيران انتهجت منذ أيار الماضي استراتيجية المقاومة النشطة الجديدة
اللواء باقري: في ظل تعاليم قائد الثورة نمر بمرحلة لا نخشى الحرب ولا نرحب بها ولا للتفاوض مع أميركا
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: بامكان واشنطن المشاركة بالمحادثات النووية المرتقبة شريطة وقف العقوبات أولاً
رويترز: أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس ماكرون يزور إيران الثلاثاء والأربعاء لبحث سبل وقف التصعيد بين واشنطن وطهران
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رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن وفك الحصار والحظر الجوي
مصادر يمنية: عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لقوى التحالف في عسير خلفت خسائر في صفوفهم
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالة خاصة على المنار الجمعة عند الـ9.30 مساء
منذ 36 mins
9 July، 2019
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