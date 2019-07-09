نائب رئيس حزب الشعب المصري: سورية ستعود إلى موقعها ودورها

أكد نائب رئيس حزب الشعب المصري سيد الأسيوطي، أن سورية مستمرة في تحقيق الانتصارات على التنظيمات الإرهابية المدعومة من الغرب والكيان الإسرائيلي وهي ستعود إلى موقعها ودورها كقوة كبرى في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وقال “الأسيوطي” في تصريح لوكالة “سانا” بالقاهرة، إنَّ دور سورية ومكانتها هما السبب في استهدافها من قبل واشنطن ومعها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن “الصمت العربي والدولي الرسمي حيال استمرار الإرهاب ودعمه هو نوع من المشاركة في المؤامرة على هذا البلد العربي”، داعياً إلى الاصطفاف مع سورية شعباً وجيشاً وقيادة في حربها ضد الإرهاب.

ولفت “الأسيوطي” إلى أن “التنظيمات الإرهابية ما زالت مصرة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب السوري وهذا الإصرار يقودها نحو مصيرها المحتوم بيد رجال الجيش السوري”، منوهاً بالتضحيات والجهود التي يبذلها هذا الجيش في مواجهة تلك التنظيمات.

المصدر: وكالة سانا