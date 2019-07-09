الصين تحتج على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى تايوان وتعتبره اعتداء خطيرا على القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 12:53

الصين تحتج على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى تايوان وتعتبره اعتداء خطيرا على القانون الدولي

منذ 10 mins 9 July، 2019
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