مدير مكتب رئيس أفغانستان في أول رد فعل على مؤتمر السلام بالدوحة: المؤتمر خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2019 - 12:53

مدير مكتب رئيس أفغانستان في أول رد فعل على مؤتمر السلام بالدوحة: المؤتمر خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام (سبوتنيك)

منذ 38 mins 9 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة