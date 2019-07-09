مدير مكتب رئيس أفغانستان في أول رد فعل على مؤتمر السلام بالدوحة: المؤتمر خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 12:53
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مدير مكتب رئيس أفغانستان في أول رد فعل على مؤتمر السلام بالدوحة: المؤتمر خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام (سبوتنيك)
منذ 38 mins
9 July، 2019
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