ارتفاع الاحتياطي النقدي الصيني في يونيو/حزيران

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 3.119 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات، وهي الأكبر في العالم، بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة في هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصيني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.

في سياق متصل، تستأنف الصين والولايات المتحدة، بعد أيام، في بكين، المباحثات التجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ نقلا عن مصدر مطلع.

وأشارت الصحيفة إلى “أن مصدرا صينيا أكد أن المفاوضين الأمريكيين سيعودون إلى بكين الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل”.

ووفقا للمصدر، يريد الجانب الصيني أولا وقبل كل شيء أن يرى كيف ستخفف الإدارة الأمريكية من الحظر المفروض على ما تقوم بتوريده شركة هواوي، كما وعد الرئيس دونالد ترامب. وبعد ذلك، ستقدم الصين التزاما بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك