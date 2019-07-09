قوى الامن الداخلي: ضبط 937 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 09:42

قوى الامن الداخلي: ضبط 937 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 5 mins 9 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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