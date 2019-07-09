الفائزون بالمراتب الأولى في فروع شهادة الثانوية العامة في بعلبك الهرمل

اعلن رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر أسماء العشرة الأوائل في فروع شهادة الثانوية العامة الأربعة، وقد حل في المراتب الثلاثة التلامذة:

* فرع العلوم العامة:



1 – لنا عبدالله صلح 18,75

2 – حوراء سعدالله الحلاني 18,714

3 – نور مالك صلح 18,643

* فرع علوم الحياة:



1 – حسين علي الطقش 18,526



2 – محمد فيصل الموسوي 18,175



3 – رانيا علي شرف 18

* فرع الآداب والإنسانيات



1 – حنان مهدي القاضي 15,417



1 – زهراء علي سيف الدين 15,417

2 – زينب خليفة الخضر 15,167



3 – فاطمة أكرم الموسوي 14,958

* فرع الاجتماع والاقتصاد



1 – سارة حسين شريف 16,906



2 – زهراء عادل درة 16,755

3- آلاء حسين الزمار 16,264

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام