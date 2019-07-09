روسيا والصين ماضيتان في تكديس الذهب ودولة عربية تبيع 200 ألف أونصة

تتنافس البنوك المركزية خلال 2019 في تكديس الذهب مع زيادة حدة التوتر التجاري والسياسي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، كما تستمر دول كروسيا والصين في تنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار.

ويظهر من أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن روسيا والصين تقودان دول العالم في شراء المعدن النفيس، ووفقا للبيانات فقد زادت موسكو احتياطاتها منه خلال مايو الماضي بواقع 6.6 طن، فيما زادته بكين خلال الشهر نفسه بواقع 15.9 طن.

كما أشارت البيانات إلى أن قطر الدولة الخليجية الغنية، قلصت ما تملكه من الذهب خلال نفس الشهر بنحو 6.2 طن بما يعادل نحو 200 ألف أونصة.

وانطلاقا من سعر الذهب الوارد في تقرير مجلس الذهب العالمي تكون الدوحة قد خفضت حيازتها من المعدن النفيس، بحوالي 260 مليون دولار.

ومع إقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر ارتفعت أسعار الذهب في 2019 إلى أعلى مستوى في 6 أعوام، مع رهان المستثمرين على خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساس.

واشترت البنوك المركزية حول العالم في 2018 نحو 651.5 طن بزيادة نسبتها 74% عن 2017، وسط توقعات أن تصل مشتريات البنوك المركزية إلى 700 طن في هذا العام على افتراض أن روسيا والصين ستواصلان تكديس الذهب.

المصدر: روسيا اليوم