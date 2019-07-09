قوى الامن الداخلي الداخلي : توقيف 115 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، تزوير، دخول خلسة واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 09:42

قوى الامن الداخلي الداخلي : توقيف 115 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، تزوير، دخول خلسة واطلاق نار

منذ 43 mins 9 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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