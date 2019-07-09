قوى الامن الداخلي الداخلي : توقيف 115 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، تزوير، دخول خلسة واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 09:42
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رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية سنرد عليه في الزمان والمكان المناسبين
اللواء باقري: إيران انتهجت منذ أيار الماضي استراتيجية المقاومة النشطة الجديدة
اللواء باقري: في ظل تعاليم قائد الثورة نمر بمرحلة لا نخشى الحرب ولا نرحب بها ولا للتفاوض مع أميركا
معلومات للمنار : اللواء عباس ابراهيم التقى مساء الاثنين الرئيس عون والنائب طلال ارسلان
اللواء عباس ابراهيم لقناة المنار : الامور تسير في الافق المرسوم
النائب ارسلان: أحذر من أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية والتسوية لا تمر إلا بإحالتها للمجلس العدلي
مصادر الحزب الديموقراطي للمنار: نتمسك بالمجلس العدلي والرئيس عون حريص على إحقاق الحق والرئيس بري حريص على وحدة الجبل
مصادر مطّلعة للمنار: الرئيس عون يصر على إجراء تحقيق شفاف بحادثة الجبل وبعدها يتم تحديد الجهة التي ستحال القضية إليها
مصادر أمنية للمنار: عملية تسليم المطلوبين بحادثة الجبل لم تنته بعد والرواية المشهدية الكاملة باتت واضحة لدى المحققين
صدور نتائج الشهادة العامة في لبنان بفروعها الأربعة وأهابت قوى الأمن الداخلي بأهالي الطلاب عدم إطلاق النار
الأمم المتحدة تعلن أن عدد حالات الإصابة في الكوليرا في اليمن تجازوت الـ460 ألف حالة هذا العام بينهم 200 طفل
الحشد الشعبي في العراق ينهي المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ويطهر 15 منطقة من شمال الفرات الى محافظة نينوى
رويترز: أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس ماكرون يزور إيران الثلاثاء والأربعاء لبحث سبل وقف التصعيد بين واشنطن وطهران
مصدر في الخارجية الروسية: الطريقة الفعالة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران تتمثل بتنفيذ كل الأطراف التزاماتها
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية رغم حيازتها تصاريح من الأمم المتحدة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ينفي ما ذكره المتحدث باسم تحالف العدوان حول محاولة استهداف سفينة في البحر الأحمر
قوى الامن الداخلي الداخلي : توقيف 115 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، تزوير، دخول خلسة واطلاق نار
منذ 43 mins
9 July، 2019
لبنان
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