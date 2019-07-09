ظريف: يحثون على التزام إيران الكامل بالاتفاق النووي بعدما أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل منه

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انه لن يكون هناك اي اتفاق افضل من “خطة العمل المشتركة الشاملة” (الاتفاق النووي)؛ مضيفا ان فريق “ب” املى على ترامب هذه الحماقة بان “القضاء على الاتفاق النووي من خلال الارهاب الاقتصادي سيتيح له امكانية الحصول على اتفاق افضل”.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر الاثنين، كتب ظريف “لقد املى فريق “ب” على ترامب هذه الحماقة بان القضاء على الاتفاق النووي من خلال الارهاب الاقتصادي سيتيح له الحصول على اتفاق افضل؛ وفي حين انه بات واضحا اكثر فأكثر بأنه لن يكون هناك اي اتفاق افضل، يطالب هؤلاء بشكل مثير للسخرية التزام ايران بخطة العمل المشتركة الشاملة”.

واكد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته، ان “سبيل الخروج متوفر، لكن ليس في الوقت الذي يمسك فريق ب زمام الامور بيده”.

المصدر: وكالة ارنا