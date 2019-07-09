الأمم المتحدة: أكثر من 460 ألف يمني مصابون بـ “الكوليرا” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2019 - 01:07

الأمم المتحدة: أكثر من 460 ألف يمني مصابون بـ “الكوليرا”

منذ 28 mins 9 July، 2019
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الامم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن أكثر من 460 ألف يمني أصيبوا بوباء “الكوليرا” خلال العام الجاري 2019، توفي منهم 705 أشخاص.

وقال حق: “هذا العام، تم تسجيل 460 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، بما في ذلك حوالي 200 ألف طفل. لقد تجاوزت هذه الأعداد معدل الإصابة بالمرض لعام 2018، والذي بلغ 380 ألف حالة مرضية”.

وأضاف: “هذا العام، تم بالفعل تسجيل 705 حالات وفاة مقارنة بـ 75 حالة في العام الماضي، موضحا أن معدل انتشار المرض قد تأثر بالفيضانات في البلاد ونقص مياه الشرب النظيفة.

وأكد حق أن نحو 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يتطلب توفيرها مبلغ 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن المنظمة جمعت حتى اللحظة 32% من مجموع المبلغ.

المصدر: وكالات

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